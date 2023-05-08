МК: угрожающему "убивать русских в любой точке мира" Буданову стоит остерегаться "высокоточного" осуждения

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Угроза начальника Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, призывающего к убийствам русских по всему миру, вызвало решительное осуждение российских властей. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал его чудовищным, попросив западные страны разделить с Россией это осуждение.

Фото: klymenko-time.com

Обозреватель "МК" Дмитрий Попов усомнился, что Запад выразил хоть каплю осуждения по поводу столь русофобского высказывания представителя Киева.

"Хоть раз они там какие-то людоедские заявления осудили?" — задал Попов риторический вопрос.

Журналист напомнил, что Россия "решительно осудила" каждое из вопиющих преступлений Киева, за которыми стоит ГУР: подрыв машины Дарьи Дугиной, теракт на Крымском мосту, убийство Владлена Татарского, собственно заявление Буданова и покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его верный товарищ.

РФ решительно осуждает каждый последующий взрыв, хотя очевидно, что Киев уже давно не только спонсор, но и непосредственный организатор терроризма. И при этом сам Буданов живёт и здравствует.

"Глава ГУР Кирилл Буданов чувствует себя прекрасно. С виду даже поправился и с довольной сытой физиономией рассказывает про то, как русских будут убивать "в любой точке мира". А ведь в какой точке мира находится сам Буданов, не велик секрет. Но он спокоен, нагл и уверен в себе", — написал Попов.

Обозреватель обратил внимание, что Буданов — не дурак, и в качестве своих жертв выбирает популярных и любимых россиянами личностей, однако не имеющих отношения к государственной власти. Поэтому ГУР бьёт так, чтобы достичь медийного эффекта, и при этом остаться безнаказанным.

Автор призвал перестать "решительно осуждать" ГУР, Буданова и Киев, и дать им наконец понятный, чёткий и смертоносный ответ.

"Осталось дождаться, когда "решительное осуждение" станет высокоточным и смертоносным. Ну или крепким и острым, как ледоруб", — заключил Попов.

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