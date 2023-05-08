В бундестаге не подтвердили информацию о водружении Знамени Победы над Рейхстагом

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В бундестаге опровергли новость о том, что над Рейхстагом было водружено красное Знамя Победы.

Фото: REX/ Shutterstock

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространил фото и видео алого знамени, развевающегося сегодня над Рейхстагом. Однако в немецком парламенте заверили, что красного знамени на Рейхстаге нет.

"Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС", — сообщила представитель пресс-службы немецкого парламента в разговоре с РИА Новости.

Ранее многие русскоязычные СМИ, а также Telegram-каналы разместили у себя фото и видеозапись Знамени Победы, реющего над Рейхстагом. Однако, по наблюдению журналиста агентства в Берлине, погода в ролике и на снимках отличается от той, которая сейчас стоит в городе. Сам корреспондент тоже имел возможность убедиться в том, что над Рейхстагом красного знамени нет.

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