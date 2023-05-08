Над зданием Рейхстага в ФРГ появилось красное Знамя Победы

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По информации жителей Берлина в социальных сетях, над Рейхстагом появилось красное Знамя Победы. Свидетельством этому служат фотографии и видео, размещённые в интернете многочисленными туристами, которые находятся в центре столицы Германии в данный момент.

Красный флаг с изображением серпа и молота развевается справа от главного входа в Рейхстаг рядом с государственным флагом ФРГ.

Ранее власти Берлина запретили использование символов Победы, а также флагов РФ и СССР на демонстрациях 8-9 мая 2023 года. Впоследствии эти ограничения были частично сняты. При этом посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные запреты аморальными и недопустимыми.