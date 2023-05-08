По информации жителей Берлина в социальных сетях, над Рейхстагом появилось красное Знамя Победы. Свидетельством этому служат фотографии и видео, размещённые в интернете многочисленными туристами, которые находятся в центре столицы Германии в данный момент.
Красный флаг с изображением серпа и молота развевается справа от главного входа в Рейхстаг рядом с государственным флагом ФРГ.
Ранее власти Берлина запретили использование символов Победы, а также флагов РФ и СССР на демонстрациях 8-9 мая 2023 года. Впоследствии эти ограничения были частично сняты. При этом посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные запреты аморальными и недопустимыми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.