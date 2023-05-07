Президент Чехии посоветовал Зеленскому не спешить с контрнаступлением

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Киеву не следует спешить с контрнаступлением, так как для этого у него есть один-единственный шанс, другого в этом году точно не представится. Такое заявление сделал чешский лидер Пётр Павел в интервью с британской газетой Guardian.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/13289

"По-видимому, у украинцев всё ещё есть ощущение, что у них не все есть для успешного начала операции… Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", — сказал Павел.

Президент Чехии рассказал, что уже попросил украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля не спешить с наступательными действиями, дождавшись полной готовности ВСУ.

Павел заметил, что некоторые не могут устоять "перед соблазном подтолкнуть Киев" для демонстрации желаемых результатов.

Чешский лидер предупредил, что вне зависимости от численности войск, ВСУ ждут "ужасные потери".

Павел напомнил, как сложно готовить масштабное наступление с точки зрения логистики, финансирования, поставок техники и топлива, комплектования войск.

"В этом году есть лишь один шанс, поэтому он должен быть успешным", — заключил Павел.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.