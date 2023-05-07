Rbb24: в Берлине приняли решение об отмене запрета на демонстрацию российских флагов и символов 8 и 9 мая

Административным судом Берлина было принято решение о снятии запрета, не позволяющего демонстрировать флаг и другие символы РФ 8 и 9 мая. Об этом сообщил портал rbb24, ссылаясь на городскую полицию.

Фото: Вадим Савицкий

"Административный суд Берлина также разрешил демонстрацию российских флагов и символов", — сказано в заметке.

В издании уточнили, что речь идёт, в частности, о мероприятии 9 мая, которое должно состояться на улице 17 июня в Берлине.

Чтобы снять запрет, апелляцию пришлось подать в Высший административный суд, рассказал представитель полиции.

5 мая полиция Берлина проинформировала о запрете в городе российской, украинской и советской символики возле памятников ВОВ, чтобы не провоцировать конфликты.

Вместе с тем поддерживающий Украину адвокат Патрик Хайнеманн сообщил в своих соцсетях о снятии запрета и на демонстрацию украинского флага 8 и 9 мая рядом с советскими памятниками.

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