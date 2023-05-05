Военный эксперт Евсеев уверен, что Украина не может стать членом НАТО ни сейчас, ни после СВО

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Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в разговоре с Pravda.Ru оценил перспективы членства Украины в НАТО и то, как отношения Киева и Альянса могут повлиять на риск развязывания Третьей мировой войны.

Фото: inforesist.org

Эксперт уверен, что Украина не может стать членом НАТО, пока на её территории продолжаются боевые действия.

"В период боевых действий вступление Украины в НАТО невозможно. Потому что фактически как только Украина в период боевых действий вступает в НАТО, то получается, что Украина как член НАТО ведет боевые действия против Российской Федерации. И, соответственно, здесь возникает вопрос положений статей НАТО о территориальной целостности Украины", — сказал Евсеев.

Эксперт отметил, что потенциально Украина может вступить в НАТО только в условиях каких-то мирных договоренностей, при которых произойдет какая-то фиксация границ, и такой вариант гипотетически возможен, если бы не одно "но" — резко отрицательно отношение России к этому.

Вступление Украины в НАТО не отвечает российским национальным интересам, подчеркнул Евсеев. Россия будет настаивать, что любое перемирие должно требовать юридически обязывающих документов, которые бы гарантировали невступление Украины в НАТО.

"Я думаю, что Россия на этом будет жестко настаивать. С учетом такой позиции, я думаю, даже в условиях перемирия, даже подписание соглашения о перемирии по-видимому не приведет вступления Украины в НАТО", — заключил Евсеев.

Ранее в Bloomberg появилась статья, в которой говорится, что НАТО не должно принимать в свои ряды Украину, пока на её территории ведутся боевые действия, в противном случае велик риск начала Третьей мировой войны.

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