Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в разговоре с Pravda.Ru оценил перспективы членства Украины в НАТО и то, как отношения Киева и Альянса могут повлиять на риск развязывания Третьей мировой войны.
Эксперт уверен, что Украина не может стать членом НАТО, пока на её территории продолжаются боевые действия.
"В период боевых действий вступление Украины в НАТО невозможно. Потому что фактически как только Украина в период боевых действий вступает в НАТО, то получается, что Украина как член НАТО ведет боевые действия против Российской Федерации. И, соответственно, здесь возникает вопрос положений статей НАТО о территориальной целостности Украины", — сказал Евсеев.
Эксперт отметил, что потенциально Украина может вступить в НАТО только в условиях каких-то мирных договоренностей, при которых произойдет какая-то фиксация границ, и такой вариант гипотетически возможен, если бы не одно "но" — резко отрицательно отношение России к этому.
Вступление Украины в НАТО не отвечает российским национальным интересам, подчеркнул Евсеев. Россия будет настаивать, что любое перемирие должно требовать юридически обязывающих документов, которые бы гарантировали невступление Украины в НАТО.
"Я думаю, что Россия на этом будет жестко настаивать. С учетом такой позиции, я думаю, даже в условиях перемирия, даже подписание соглашения о перемирии по-видимому не приведет вступления Украины в НАТО", — заключил Евсеев.
Ранее в Bloomberg появилась статья, в которой говорится, что НАТО не должно принимать в свои ряды Украину, пока на её территории ведутся боевые действия, в противном случае велик риск начала Третьей мировой войны.
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