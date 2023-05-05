Спотовая стоимость газа в Европе упала до минимума за полгода

Спотовая стоимость природного газа на европейском рынке упала до отметки в 400 долларов за 1000 кубометров. Речь идёт о минимальном уровне за последние шесть месяцев, пишет "Интерфакс".

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Европа вошла в непродолжительный период мягких весенних погодных условий со сниженным уровнем потребления "голубого" топлива. Отопительный сезон уже завершён, а летний зной, вынуждающий людей массово включать кондиционеры, ещё не наступил. Цены на газ на этом фоне продолжают снижаться.