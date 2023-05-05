Спотовая стоимость природного газа на европейском рынке упала до отметки в 400 долларов за 1000 кубометров. Речь идёт о минимальном уровне за последние шесть месяцев, пишет "Интерфакс".
Европа вошла в непродолжительный период мягких весенних погодных условий со сниженным уровнем потребления "голубого" топлива. Отопительный сезон уже завершён, а летний зной, вынуждающий людей массово включать кондиционеры, ещё не наступил. Цены на газ на этом фоне продолжают снижаться.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.