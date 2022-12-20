Стоимость газа на европейском рынке резко увеличилась после новостей о взрыве на трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии.
Согласно данным торгов, цена голубого топлива выросла до 1200 долларов за тысячу кубометров.
20 декабря в 13:44 по местному времени экстренные службы Чувашии получили сообщение о взрыве на магистральном газопроводе. Как отметили в пресс-службе руководителя республики, жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.
По информации сотрудников МЧС, возгорание могло произойти после утечки газа на участке трубопровода, расположенном в Вурнарском районе. К месту пожара направлены спасатели и четыре единицы спецтехники.
Обновлено: РИА Новости со ссылкой на представителей власти информирует о трёх погибших и одном пострадавшем при взрыве на газопроводе в Чувашии.
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