Цена газа в Европе подскочила до $1200 после взрыва на трубопроводе в Чувашии

Стоимость газа на европейском рынке резко увеличилась после новостей о взрыве на трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии.

Согласно данным торгов, цена голубого топлива выросла до 1200 долларов за тысячу кубометров.

20 декабря в 13:44 по местному времени экстренные службы Чувашии получили сообщение о взрыве на магистральном газопроводе. Как отметили в пресс-службе руководителя республики, жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.

По информации сотрудников МЧС, возгорание могло произойти после утечки газа на участке трубопровода, расположенном в Вурнарском районе. К месту пожара направлены спасатели и четыре единицы спецтехники.

Обновлено: РИА Новости со ссылкой на представителей власти информирует о трёх погибших и одном пострадавшем при взрыве на газопроводе в Чувашии.