Глава нацразведки США Хейнс не верит, что Россия может применить ядерное оружие на Украине

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В США не считают, что Россия решит использовать ядерное оружие на Украине. Об этом заявила глава американской национальной разведки Эврил Хейнс.

Фото: Вадим Савицкий

По словам Хейнс, шансы, что события будут развиваться по такому сценарию, очень низки.

"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", — сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США.

Помимо этого Хейнс напомнила, что каналы связи между США и РФ действуют даже тогда, когда между этими двумя странами царит напряжённость и существует угроза эскалации.

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