В США не считают, что Россия решит использовать ядерное оружие на Украине. Об этом заявила глава американской национальной разведки Эврил Хейнс.
По словам Хейнс, шансы, что события будут развиваться по такому сценарию, очень низки.
"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", — сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США.
Помимо этого Хейнс напомнила, что каналы связи между США и РФ действуют даже тогда, когда между этими двумя странами царит напряжённость и существует угроза эскалации.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.