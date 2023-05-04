Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Руденко опубликовал видеокадры с идущими под артиллерийским обстрелом солдатами ВС России
Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию
Российская ПВО уничтожила беспилотник в районе аэродрома в Севастополе
Директор нацразведки США Хейнс назвала Россию "мощной военной силой"
Астролог назвала знаки зодиака, которым будет сопутствовать удача в мае
Народная артистка РФ Ирина Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с Днём Победы в Кремле
Кинокритик Давид Шнейдеров обвинил продюсеров в провальных сборах снятого на МКС фильма "Вызов"
Диетолог назвал главную опасность пива
В разведке США признали, что Вашингтон не способен предотвратить сближение России и Китая

Глава нацразведки США Хейнс не верит, что Россия может применить ядерное оружие на Украине

0:40
Мир

В США не считают, что Россия решит использовать ядерное оружие на Украине. Об этом заявила глава американской национальной разведки Эврил Хейнс.

Глава нацразведки США Хейнс не верит, что Россия может применить ядерное оружие на Украине
Фото: Вадим Савицкий

По словам Хейнс, шансы, что события будут развиваться по такому сценарию, очень низки.

"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", — сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США.

Помимо этого Хейнс напомнила, что каналы связи между США и РФ действуют даже тогда, когда между этими двумя странами царит напряжённость и существует угроза эскалации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Военный стратег: "Россия применит ядерку, но не по Украине"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
"Зелёный змий" прописался на российских дорогах Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Последние материалы
Глава нацразведки США Хейнс не верит, что Россия может применить ядерное оружие на Украине
Кинокритик Давид Шнейдеров обвинил продюсеров в провальных сборах снятого на МКС фильма "Вызов"
Диетолог назвал главную опасность пива
В разведке США признали, что Вашингтон не способен предотвратить сближение России и Китая
В Госдуме предложили не пускать Пугачёву в Россию до окончания спецоперации
Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал гражданам РФ о бюджетных вариантах для отдыха в России в 2023 году
В разведке США рассказали о подготовке ВСУ к наступлению
WotR: Россия побеждает Запад в споре за территорию 1,7 млн кв километров
Бундесвер по всей Германии зовёт немцев "снова показать мощь"
Диетолог выделил шесть категорий людей, которым нельзя есть красное мясо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников