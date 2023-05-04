В разведке США признали, что Вашингтон не способен предотвратить сближение России и Китая

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Директор национальной разведки США Эврил Хейнс предупредила, что Вашингтон не сможет помешать Москве и Пекину укреплять отношения в ближайшие годы.

Фото: kremlin.ru

"Я считаю, маловероятно, что нам удастся увести (Россию и КНР. — Прим. ред.) с курса дальнейшего сближения", — подчеркнула руководитель национальной разведки Штатов во время слушаний в сенате.

Также Хейнс оценила риск использования ядерного оружия на Украине со стороны властей РФ. Этот сценарий маловероятен, сказала представительница Вашингтона.

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