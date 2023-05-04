Зеленский ответил на угрозу Медведева, пообещавшего физически устранить украинского президента

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который пообещал его "физически устранить" после атаки украинских дронов на Кремль.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

На вопрос об отношении к словам Медведева Зеленский ответил в ходе пресс-конференции в Гааге.

"Это неинтересная тема. Россиянам лучше думать, как изменить климат в их собственной стране", — сказал Зеленский.

После того, как Россия "наладит нужный климат", как советует украинский лидер, можно будет начинать прорабатывать "дипломатические возможности завершения конфликта на Украине".

Ранее Медведев отметил, что после атаки украинскими БПЛА на Кремль Зеленского осталось "физически устранить", потому что для подписания безоговорочной капитуляции Украины его присутствие уже не обязательно.

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