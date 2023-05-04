Израиль и Палестина готовы начать полномасштабную войну

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Отношения между Израилем и палестинскими группировками вновь достигли предельного накала, что грозит полномасштабной войной в регионе.

Фото: orientalreview.org

После смерти главы региональной ячейки движения "Исламский джихад"* Хадра Аднана в израильской тюрьме, лидеры радикальных фракции в Палестине пришли в ярость.

Сразу после обнародования новости о кончине руководителя территория Израиля была обстреляна ракетами и минами, за этим последовал ответный удар со стороны еврейского государства.

Глава Минобороны Израиля Галант выступил с предупреждением агрессорами и пообещал, что "ответ последует", сообщает издание argumenti.ru.

Ночью 2 мая израильская авиация нанесла бомбовые удары по сектору Газа.

* - признана решением Верховного Суда от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.