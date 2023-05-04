Отношения между Израилем и палестинскими группировками вновь достигли предельного накала, что грозит полномасштабной войной в регионе.
После смерти главы региональной ячейки движения "Исламский джихад"* Хадра Аднана в израильской тюрьме, лидеры радикальных фракции в Палестине пришли в ярость.
Сразу после обнародования новости о кончине руководителя территория Израиля была обстреляна ракетами и минами, за этим последовал ответный удар со стороны еврейского государства.
Глава Минобороны Израиля Галант выступил с предупреждением агрессорами и пообещал, что "ответ последует", сообщает издание argumenti.ru.
Ночью 2 мая израильская авиация нанесла бомбовые удары по сектору Газа.
* - признана решением Верховного Суда от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.
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