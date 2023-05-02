РБК: Израиль возобновит экстренную репатриацию из РФ, если будет рост числа желающих

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Израиль готов возобновить программы экстренной репатриации из России, если количество желающих будет расти, сообщили в правительстве страны. Ранее Тель-Авив сократил работу центов "соотечественников" на российской территории, на Украине и в Белоруссии.

Согласно информации, центры помощи по переезду в Израиль снова могут заработать.

"При необходимости министерства готовы вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации", — цитирует сообщение израильского правительства РБК.

Центры для "переселенцев" Израиль сократил из-за огромного количества репатриантов за прошлый и текущий годы.

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