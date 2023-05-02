Израиль готов возобновить программы экстренной репатриации из России, если количество желающих будет расти, сообщили в правительстве страны. Ранее Тель-Авив сократил работу центов "соотечественников" на российской территории, на Украине и в Белоруссии.
Согласно информации, центры помощи по переезду в Израиль снова могут заработать.
"При необходимости министерства готовы вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации", — цитирует сообщение израильского правительства РБК.
Центры для "переселенцев" Израиль сократил из-за огромного количества репатриантов за прошлый и текущий годы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ могут атаковать территорию России 9 мая.