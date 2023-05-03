Politico: Вашингтон пытается выяснить, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль

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Власти США пытаются выяснить, кто стоит за ночной атакой беспилотников на Кремль. То есть идёт ли речь о действиях киевского режима, либо же к атаке причастна некая "проукраинская группировка".

Фото: pixabay. com

"Высокопоставленные чиновники администрации (президента США Джо) Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом, проведено неконтролируемой проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом", — говорится в публикации издания Politico.

При этом один из неназванных чиновников заявил, что если акция была проведена по приказу из Киева, то США "предварительно не знали" об атаке.

Заметим, что ранее "проукраинская группировка" уже фигурировала в другом инциденте. Речь о "Северных потоках". Некоторое время назад в западной прессе было много материалов о том, что за диверсиями на газопроводах могли стоить некие "проукраинские активисты".

При этом многие скептики отмечали, что диверсии подобного масштаба было бы очень сложно провести без поддержки государственных спецслужб.

Что же касается истории про "ложный флаг", то нет никаких сомнений — в Вашингтоне будут всячески стараться, чтобы отвести подозрения от своих киевских подопечных. Которые, к слову, сейчас заявляют, что не имеют отношения к произошедшему.

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