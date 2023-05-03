Американские власти не были заранее предупреждены об атаке Кремля с помощью беспилотников. Об этом сообщил информированный источник в Белом доме.
В США всё ещё тщательно изучают сообщения о ночной атаке беспилотников на Кремль, которая произошла 3 мая. В Администрации президента России её назвали попыткой покушения на Владимира Путина. В Киеве отрицают, что имеют отношение к этому террористическому акту.
Однако источник CNN в Белом доме заявил, что Вашингтон не получал заранее предупреждений из Киева об атаке беспилотниками Кремля. Что бы там ни случилось, заранее в Америке ничего об этом не знали. Пока власти США не высказывали официальной позиции по данному поводу — там всё ещё анализируют поступающие материалы.
В результате атак БПЛА никто не пострадал, материального ущерба также не нанесено. Об этом сообщили в Кремле.
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