Вашингтон не был предупреждён о налёте беспилотников на Кремль — источник в Белом доме

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские власти не были заранее предупреждены об атаке Кремля с помощью беспилотников. Об этом сообщил информированный источник в Белом доме.

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos

В США всё ещё тщательно изучают сообщения о ночной атаке беспилотников на Кремль, которая произошла 3 мая. В Администрации президента России её назвали попыткой покушения на Владимира Путина. В Киеве отрицают, что имеют отношение к этому террористическому акту.

Однако источник CNN в Белом доме заявил, что Вашингтон не получал заранее предупреждений из Киева об атаке беспилотниками Кремля. Что бы там ни случилось, заранее в Америке ничего об этом не знали. Пока власти США не высказывали официальной позиции по данному поводу — там всё ещё анализируют поступающие материалы.

В результате атак БПЛА никто не пострадал, материального ущерба также не нанесено. Об этом сообщили в Кремле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.