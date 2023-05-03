Читатели Gazeta.pl заявили, что власти Польши хотят уменьшить численность населения страны

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Жители Польши считают, что власти страны делают всё, чтобы усугубить и без того растущие демографические проблемы.

Фото: телеграмм

Ранее Главное статистическое управление Польши подтвердило, что демографическая ситуация в стране за последнее время только ухудшилась за счёт снижения рождаемости, растущей смертности, небольшого количества зарегистрированных браков и притока иностранных мигрантов.

Читатели польского портала Gazeta.pl обвинили в текущих демографических проблемах правящую партию "Право и Справедливость". Они напомнили о провальной деятельности властей во время пандемии, об участии Польши в украинском конфликте, растущей инфляции, финансовых проблемах, частых изменениях в законодательстве, которые заставляют граждан Польши выживать, боясь завтрашнего дня, а не думать о потомстве.

"Нужно быть сумасшедшим, чтобы, будучи простым поляком, думать о детях", — написал один из комментаторов.

Пользователи подчеркнули, что сегодня действительно молодой паре проще завести себе кота или собачку, чем ребёнка, потому что визит к ветеринару — это намного более простое мероприятие, чем попытки попасть к "человеческому доктору".

Читатели считают, что таким образом правящая партия "избавляется от избирателей", добавив, что, видимо, "мир без поляков будет лучше".

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