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Автор Светлана Нерадовская

Кедми: предоставление особого статуса полякам погубит Украину

Мир

По мнению израильского политолога Якова Кедми, наделение поляков особым статусом с "лёгкой руки" киевских властей толкает Украину к гибели.

Кедми: предоставление особого статуса полякам погубит Украину

Кедми указала, что Польша заинтересована в возвращении своей собственности, которой она владела до 1939 года. Помимо этого политолог рассказал, что, пока не началась Вторая мировая война, во владении Варшавы в Западной Украине находились тысячи домов и гектаров земли, о чём поляки, конечно же, не забыли.

Поэтому, по мнению Кедми, поляки потребуют восстановления своих прав в самые кратчайшие сроки, в то время как с решением вопроса относительно "еврейской собственности" можно будет так не торопиться.

"По поводу сползания Киева под контроль поляков. Как только поляки войдут во Львов, немедленно возникнет вопрос о реституции польской и еврейской собственности, учитывая демографию Львова до 1939 года", — сказал Кедми.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польским властям, сообщив, что боеготовности их страны хватит на шесть секунд, и он готов это доказать, если получит соответствующий приказ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина яков кедми
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