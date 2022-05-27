Кедми: предоставление особого статуса полякам погубит Украину

По мнению израильского политолога Якова Кедми, наделение поляков особым статусом с "лёгкой руки" киевских властей толкает Украину к гибели.

Кедми указала, что Польша заинтересована в возвращении своей собственности, которой она владела до 1939 года. Помимо этого политолог рассказал, что, пока не началась Вторая мировая война, во владении Варшавы в Западной Украине находились тысячи домов и гектаров земли, о чём поляки, конечно же, не забыли.

Поэтому, по мнению Кедми, поляки потребуют восстановления своих прав в самые кратчайшие сроки, в то время как с решением вопроса относительно "еврейской собственности" можно будет так не торопиться.

"По поводу сползания Киева под контроль поляков. Как только поляки войдут во Львов, немедленно возникнет вопрос о реституции польской и еврейской собственности, учитывая демографию Львова до 1939 года", — сказал Кедми.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польским властям, сообщив, что боеготовности их страны хватит на шесть секунд, и он готов это доказать, если получит соответствующий приказ.