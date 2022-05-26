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Автор Юлия Миленина

Гигин: Польше не нужна только Западная Украина, она рассчитывает на всю страну

Мир

Белорусский политолог Вадим Гигин отреагировал на намерение президента Украины Владимира Зеленского законодательно расширить полномочия граждан Польши на территории государства.

Гигин: Польше не нужна только Западная Украина, она рассчитывает на всю страну

По его словам, соглашения, о которых заявлял Зеленский во время визита главы Польши Анджея Дуды в Киев, свидетельствуют о готовящемся установлении протектората над всей Украиной.

"Польше не нужна только Западная Украина. Им нужна вся Украина. Есть стереотип, что Польша хочет "оттяпать" несколько областей Украины. Но вряд ли это возможно", — сказал эксперт в интервью ИА SM-News.

Он также добавил, что расширение полномочий Польши на Украине находится в сфере интересов США и Британии.

Ранее военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что учреждение особого правого статуса поляков на Украине делает эту страну зависимой от Варшавы. Как пояснил специалист, Украина и Польша могут стать одним государством.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина вадим гигин анджей дуда владимир зеленский
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