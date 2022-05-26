Белорусский политолог Вадим Гигин отреагировал на намерение президента Украины Владимира Зеленского законодательно расширить полномочия граждан Польши на территории государства.
По его словам, соглашения, о которых заявлял Зеленский во время визита главы Польши Анджея Дуды в Киев, свидетельствуют о готовящемся установлении протектората над всей Украиной.
"Польше не нужна только Западная Украина. Им нужна вся Украина. Есть стереотип, что Польша хочет "оттяпать" несколько областей Украины. Но вряд ли это возможно", — сказал эксперт в интервью ИА SM-News.
Он также добавил, что расширение полномочий Польши на Украине находится в сфере интересов США и Британии.
Ранее военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что учреждение особого правого статуса поляков на Украине делает эту страну зависимой от Варшавы. Как пояснил специалист, Украина и Польша могут стать одним государством.
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