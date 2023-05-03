Grayzone: действия Bellingcat* привели к гибели солдат ВСУ на аэродроме

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С начала спецоперации на Украине журналист-расследователь Христо Грозев и издание Bellingcat* играют ведущую роль в распространении мошеннических материалов, связанных с конфликтом. Об этом сообщил аналитик Кит Кларенберг в материале для Grayzone.

Фото: Kremlin.ru

Именно Грозев стал организатором странного заговора, цель которого заключалась в захвате самолётов ВКС РФ и их передачи Украине. Однако секретная информация была раскрыла, и Россия нанесла удар по аэродрому противника при помощи ракеты "Калибр". В результате погиб командир, 17 лётчиков получили ранения, уничтожены два истребителя, нанесен значительный ущерб взлётно-посадочной полосе.

"Грозев отнюдь не был сторонним наблюдателем в этой схеме. Bellingcat* помогала так называемым "украинским оперативникам", — подчеркнул Кларенберг.

Один из лётчиков отправил украинцам фотографию своей возлюбленной, которую он хотел взять с собой после дезертирства. Тогда Грозев похвастался, что ему понадобилось "около пяти минут", чтобы понять, что эту девушку на самом деле наняли ФСБ.

"Неужели Грозев не поделился бы этим откровением с предполагаемыми участниками своего "документального фильма"? <…> Если ему и его товарищам по ноутбуку не предъявят обвинения в содействии безрассудным действиям "отдельных военнослужащих", которые унесли жизни людей, то это наводит на мысль, что Bellingcat* пользуется определённой степенью защиты со стороны украинских служб безопасности и разведки", — отметил аналитик.

Сотрудники СБУ планировали угнать у России бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3. ФСБ обвинила Грозева в причастности к украинской операции по угону российских боевых самолётов.

*данная организация выполняет функции иностранного агента.

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