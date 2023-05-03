Российская разведка сорвала планы ГУР Украины по ликвидации Сергея Аксёнова

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Сотрудники ФСБ России смогли пресечь работу агентурной сети военной разведки Украины. В её планы входила ликвидация главы Республики Крым Сергея Аксёнова и целый ряд терактов на территории полуострова.

Фото: ya.ru

Украинские спецслужбы наметили проведение множества террористических актов на территории Крыма, включая и ликвидацию главы региона Сергея Аксёнова. Однако органы ФСБ смогли разоблачить созданную для проведения данных задач агентурную сеть. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

"ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки министерства обороны Украины, — говорится в сообщении. — В качестве объектов посягательств были выбраны глава Республики Сергей Аксёнов, председатель Парламента Константинов В. А. и мэр города Ялта Павленко Я. П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова".

Крым является одной из целей предполагаемого контрнаступления ВСУ. На Украине считают, что теракты смогут деморализовать население полуострова и тем самым облегчить задачу по его оккупации.

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