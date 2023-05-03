Экс-разведчик ВС США Риттер предложил сценарий раздела Украины: Это самое разумное

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия и Польша должны поделить между собой Украину и тогда "наступит мир", заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, такой сценарий является самым разумным.

Фото: https://t.me/prchand/3189

По мнению Риттера, Варшаве нужно "забрать" западную часть Незалежной, Россия же может рассчитывать на исконно русские города:

Одессу,

Киев,

Харьков,

Днепропетровск.

"Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. Она должна выйти из уравнения. Сделайте её проблемой Польши и Европы. Это не проблема России", — пояснил Риттер U.S. Tour of Duty.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.