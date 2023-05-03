Россия и Польша должны поделить между собой Украину и тогда "наступит мир", заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, такой сценарий является самым разумным.
По мнению Риттера, Варшаве нужно "забрать" западную часть Незалежной, Россия же может рассчитывать на исконно русские города:
"Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. Она должна выйти из уравнения. Сделайте её проблемой Польши и Европы. Это не проблема России", — пояснил Риттер U.S. Tour of Duty.
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