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Политолог Дудчак: Запад может избавиться от Зеленского, сделав из него "сакральную жертву"

1:33
Мир

Политолог Александр Дудчак уверен, что судьба украинского лидера Владимира Зеленского выглядит пугающей. Таким образом эксперт прокомментировал мнение американского разведчика Скотта Риттера, считающего, что дни Зеленского сочтены, а его самого ждёт гибель от рук офицеров ВСУ, поднявших восстание украинцев или представителей западных спецслужб.

Политолог Дудчак: Запад может избавиться от Зеленского, сделав из него "сакральную жертву"
Фото: скрин видео

Политолог считает, что Запад вполне может избавиться от Зеленского, подставив таким образом Россию.

"Зеленский отличная кандидатура на роль сакральной жертвы. От него могут избавиться и выдать это за работу российских спецслужб", — сказал Дудчак в беседе с "МК".

При этом политолог напомнил, что до тех пор, пока у Запада есть свои планы на Зеленского, украинский президент может не беспокоиться за свою жизнь.

При этом своей судьбой Зеленский точно самостоятельно уже не распоряжается, уверен политолог. Его жизнь — целиком и полностью в руках Запада, а самому Зеленскому лишь остаётся быть "консервой", ожидающей своей участи. Если западные кураторы захотят закрыть проект под названием "Украина", они начнут с ликвидации Зеленского.

При этом вероятно, что непосредственными ликвидаторами украинского президента могут выступить британские спецназовцы, которые сейчас охраняют Зеленского.

"При этом они объявят о том, что его убрали якобы свои из числа украинских военных, изобразив это как действия местных сил", — добавил Дудчак.

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Зеленский НЕ ОПРАВДАЛ надежд других государств. И вот почему
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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