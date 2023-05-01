Экс-разведчик Риттер: Зеленский может погибнуть из-за стремления усугубить конфликт с Россией

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать власть и продолжает конфликт с Россией. Однако подобные действия увеличивают шансы его гибели. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он убеждён, что главе киевского режима необходимо уйти в отставку как можно быстрее, иначе его либо "уберут" солдаты, либо в стране начнётся новый майдан.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

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