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Экс-разведчик Риттер: Зеленский может погибнуть из-за стремления усугубить конфликт с Россией

0:39
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать власть и продолжает конфликт с Россией. Однако подобные действия увеличивают шансы его гибели. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер: Зеленский может погибнуть из-за стремления усугубить конфликт с Россией

Он убеждён, что главе киевского режима необходимо уйти в отставку как можно быстрее, иначе его либо "уберут" солдаты, либо в стране начнётся новый майдан.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

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Отношение украинцев к РФ сейчас. Вся правда без пропаганды
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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