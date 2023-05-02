Гуттереш о гуманитарном кризисе в Афганистане — крупнейший в мире

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш назвал крупнейшим в мире гуманитарный кризис, который разворачивается на территории Афганистана. По его мнению, невозможно преувеличить тяжесть сложившейся ситуации.

В Афганистане разворачивается беспрецедентный гуманитарный кризис, но многие на планете об этом ничего не знают, поскольку страна является закрытой. Генсек ООН Антонио Гуттереш полагает, что необходимо помочь этому многострадальному народу.

"Сложно преувеличить тяжесть ситуации в Афганистане, — заявил генсек ООН после встречи со спецпосланником по Афганистану. — Это крупнейший гуманитарный кризис в мире на сегодня".

По словам Гуттереша, в настоящий момент 97% афганцев живут в бедности, то есть практически всё население страны недоедает. А 28 миллионам афганцев или двум третям требуется гуманитарная помощь уже в этом году просто для того, чтобы сохранить свою жизнь.

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