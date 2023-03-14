Asia Times: Россия возвращается в Афганистан — на "кладбище империй"

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия не оставляет без внимания и другой регион — Афганистан. Вполне возможно, что режим талибов с помощью России выйдет из международной изоляции.

Пока Россия изо всех сил пытается добиться военного и политического успеха на Украине, её лидеры обратили внимание на другой регион и возобновили бизнес в Афганистане, который называют "кладбищем империй". Шесть месяцев назад Москва подписала соглашение с талибами на поставки бензина, нефти и пшеницы. Некоторые из этих товаров уже начали прибывать автомобильным и железнодорожным транспортом из Центральной Азии, обеспечивая афганцев столь необходимыми им припасами, а Россию — столь же необходимыми покупателями. Об этом пишет Asia Times.

Талибы также создали консорциум компаний из разных стран, включая и Россию, для стимулирования инвестиций в энергетику, горнодобывающую промышленность и инфраструктуру. В их планах привлечь до миллиарда долларов на инфраструктурные и энергетические проекты. Ожидается, что Россия выступит в качестве ключевого инвестора. Кабул хочет получать до 1 млн баррелей нефти из России, он предпочёл бы в ответ поставлять ей минералы, изюм или лекарственные травы. Если это Россию не устроит, Кабул будет платить деньгами, как заявил афганский министр торговли и промышленности Хаджи Нооруддин Азизи.

Нет никаких сомнений в том, что более тесное экономическое сотрудничество с Россией поможет талибам ослабить международную изоляцию, отрезавшую их от глобальной банковской системы. В какой-то степени это помогло бы и России, особенно теперь, когда она живёт под тяжестью западных санкций.

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