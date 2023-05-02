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Экс-советник Кучмы Соскин предсказал резкую потерю Киевом поддержки со стороны США

Мир

В самое ближайшее время поддержка Украины со стороны США прекратится. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин предсказал резкую потерю Киевом поддержки со стороны США

Политолог считает, что это произойдёт в течение ближайших месяцев.

"США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как Трамп сказал", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По мнению эксперта, потеря поддержки со стороны Вашингтона будет обусловлена двумя факторами: усталости американцев от украинской повестки, а также собственные финансовые и экономические проблемы США.

Соскин уверен, что если ожидаемое контрнаступление Киева так и не случится или окажется провальным, американцы резко воспротивятся дальнейшей военной помощи Украине. Политолог считает, что неудачная наступательная кампания ВСУ может оказаться последней каплей в череде провалов, которые в последнее время демонстрирует украинская армия.

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Тайна поставок оружия Украине - ВСУ "обречены" на победу?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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