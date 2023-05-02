Глава МИД Украины: поставки F-16 будут зависеть от успехов контрнаступления ВСУ

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что самолёты F-16 прилетят в страну после успехов контрнаступления. Однако оно могло бы быть успешней в случае наличия этой техники.

Запад поставил Украину в тяжёлое положение, как считает министр иностранных дел республики Кулеба. Для того, чтобы получить самолёты F-16, которые так нужны украинским ВСУ для обретения господства в воздухе, страна должна развить успешное контрнаступление. Однако успех наступательных операций как раз и зависит от прибытия этих самолётов.

Глава украинского МИД заявил, что если бы в распоряжении украинской армии уже имелись бы эти лёгкие истребители, то само контрнаступление было бы намного более быстрым. Но сейчас поставки увязаны только с тем, как оно будет развиваться.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко отметил, что начало контрнаступления ВСУ сдерживает лишь погода. Якобы из-за распутицы тяжёлые танки увязли в грязи.

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