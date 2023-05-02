Власти Эстонии и Латвии запланировали организацию совместных закупок СПГ и аренду терминала, который строят в настоящее время в эстонском порту Палдиски. Информагентство BNS пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление министра по вопросам климата Эстонии Кристена Михала. Политик сообщил об этом по результатам официального визита в Латвию.
Главной целью сторон Михал назвал не вмешательство в рынок на государственном уровне, а создание готовности к успешному обеспечению энергоснабжения обеих стран в случае возможного энергетического кризиса.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.