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Австрия предупредила Европу о "новомодных экспортёрах" СПГ — "Худшее для ЕС впереди"

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Экономика

Если Вашингтон запретит экспортировать сжиженный газ, то для Европы наступят "худшие времена", заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Австрия предупредила Европу о "новомодных экспортёрах" СПГ — "Худшее для ЕС впереди"

По её словам, "новомодным импортёрам", которые поставляют американский СПГ грозят проблемы, если Вашингтон попытается удержать цены на голубое топливо.

"Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортёрам ЕС придётся принимать очень жёсткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя ещё впереди", — заявила Кнайсль на своей странице в Twitter*.

Ранее американские поставщики газа заявили, что рассматривают вариант увеличения добычи нефти на фоне сообщения ОПЕК+.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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