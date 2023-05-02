Посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что дипломатическое представительство продолжает работу несмотря на эвакуацию некоторых сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.
Черновол подчеркнул, что в посольстве остались практически все дипломаты, за редким исключением. В рамках эвакуации были вывезены лишь женщины и дети, все остальное не изменилось.
Напомним, 15 апреля в Судане вспыхнул вооруженный конфликт между вооруженными силами государства и Силами быстрого реагирования. В связи с этим было принято решение об эвакуации.
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