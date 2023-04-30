Турецкие аналитики: Павлоград мог служить базой снабжения для ударной группировки ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Военные аналитики из Турции пришли к выводу, что Павлоград мог быть использован в качестве базы снабжения для ударной группировки ВСУ.

По их предположению, в Павлограде была собрана группировка для контрудара в Запорожской области. Такие мысли возникли у специалистов в связи с тем, что Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли эффективный удар по Павлограду. Выводы опубликовал телеграм-канал "Милитарист".

Ранее также сообщалось, что ВКС РФ уничтожили украинские установки ПВО и боеприпасы к ним.