Президент Литвы Науседа: Украина не может стать членом НАТО до завершения вооружённого конфликта

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Украинское государство не может стать членом НАТО, пока на его территории не завершится вооружённое противостояние. Итальянская газета la Repubblica пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление президента Литвы Гитанаса Науседы. По его словам, это было бы чересчур сложно, о чём известно самим украинцам.

Литовский лидер выразил надежду на то, что на саммите НАТО, который пройдёт в Вильнюсе, будет выработана дорожная карта по вхождению Украины в Североатлантический альянс.