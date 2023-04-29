Статистическое бюро ЕС Eurostat сообщило, что цена на сахар в Чехии за месяц выросла почти в два раза, что стало самым высоким ростом в ЕС, сообщает EADaily.
В марте цена на сахар в Европейском союзе возросла на 61% в годовом исчислении, и Чехия стала лидером по росту цен, где его стоимость выросла на 98%. Эстония заняла второе место с ростом цен на 97%, за ней следуют Польша (82%) и Германия (72%). Однако в Венгрии сахар остался самым дешевым, где цены поднялись всего на 17%.
Напомним, что Чехия, Польша и страны Прибалтики инициируют русофобские мероприятия в Европе и выступают за ужесточение антироссийских санкций, тогда как Венгрия продолжает развивать торгово-экономические и политические связи с Россией, не желая разрывать их.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.