Европейцы-русофобы удивились повышению цен на сахар

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Статистическое бюро ЕС Eurostat сообщило, что цена на сахар в Чехии за месяц выросла почти в два раза, что стало самым высоким ростом в ЕС, сообщает EADaily.

В марте цена на сахар в Европейском союзе возросла на 61% в годовом исчислении, и Чехия стала лидером по росту цен, где его стоимость выросла на 98%. Эстония заняла второе место с ростом цен на 97%, за ней следуют Польша (82%) и Германия (72%). Однако в Венгрии сахар остался самым дешевым, где цены поднялись всего на 17%.

Напомним, что Чехия, Польша и страны Прибалтики инициируют русофобские мероприятия в Европе и выступают за ужесточение антироссийских санкций, тогда как Венгрия продолжает развивать торгово-экономические и политические связи с Россией, не желая разрывать их.