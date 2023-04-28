Украинские СМИ рассказали о прогремевшем в Николаеве взрыве

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Украинские СМИ сообщили, что в Николаеве был зафиксирован взрыв. Об этом сообщили местные паблики, на которые ссылается "Страна.ua".

"Местные паблики Николаева сообщили о взрыве в городе. Также они публикуют видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва", — сказано в материале.

Сами пользователи соцсетей отметили, что взрыв им показался странным.

Как передаёт "Военное обозрение", виновником взрыва оказался горожанин в камуфляже, кинувший гранату в машину, в которой находилась женщина. Мотивы этого поступка пока неизвестны.

Сообщается, что женщина находится, получившие осколочные ранения, в тяжёлом состоянии, она госпитализирована. Местного жителя, который бросил в неё гранату, ищут. Однако согласно другому источнику, мужчина госпитализирован вместе с женщиной.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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