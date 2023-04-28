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Россия готова поставлять Турции стройматериалы со скидкой в рамках помощи

1:10
Мир

Турецкая пресса пишет о готовности России обеспечить страну строительными материалами со скидкой. Сейчас они крайне нужны для восстановления после разрушительного землетрясения.

Россия готова поставлять Турции стройматериалы со скидкой в рамках помощи

Россия готова поддержать Турцию поставками стройматериалов по привлекательной цене. Вероятно, они будут осуществляться с большим дисконтом или вовсе бесплатно в качестве помощи стране, которая пострадала от сильного землетрясения. Информацию об этом публикует турецкая газета "Хюрриет".

Стихийное бедствие произошло в Турции 6 февраля 2023 года. Страна испытала два мощных землетрясения с интервалом в двять часов на юго-востоке. После этих землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков.

К настоящему моменту на территории Турции погибшими от землетрясения числятся более 50 тысяч человек, свыше 17 тысяч ранены. На территории соседней Сирии 7 259 погибших и 14 500 раненых. Общий экономический ущерб оценивается более чем в $100 миллиардов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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