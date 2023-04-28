Шойгу на совещании в Нью-Дели: Запад заблаговременно готовился к противоборству с Россией

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Ход украинского конфликта показывает, что западные страны уже долгое время готовились к противостоянию с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Нью-Дели с коллегами из стран-участниц ШОС.

"Запад продемонстрировал заблаговременную подготовку к противоборству с РФ, против России был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО", — пояснил он.

Вашингтон вместе с союзниками продолжает разрушение мировой архитектуры безопасности, добавил министр, Белый дом пытается сохранить глобальное доминирование США.

Шойгу уверен, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратится в надёжную опору новой многополярной международной системы.

Ранее американские эксперты отметили, что взрыв единственного порохового завода в Соединённых Штатах и военная помощь Киеву сильно ослабили Пентагон.

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