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WSJ: взрыв на единственном пороховом заводе и помощь Украине сильно ослабили Пентагон

Мир

После взрыва на критически важном военном производстве в Луизиане, где изготавливался особый тип пороха, оборона США стала уязвимой, заявили американские эксперты.

WSJ: взрыв на единственном пороховом заводе и помощь Украине сильно ослабили Пентагон

Ситуацию, по их словам, усугубляет продолжающаяся военная поддержка Украины.

"Она (авария на заводе. — Прим. ред.) вывела из строя единственный отечественный источник взрывчатки, на который поставщики Пентагона опирались при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, ракет "Томагавк", — пишет издание Wall Street Journal.

Инцидент привёл к убыткам различных местных подрядчиков, им пришлось закрыть компании, и теперь Минобороны США закупает необходимые материалы "как у союзников, так и у противников".

Несмотря на это, на складах Пентагона практически закончились боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц, так как снаряды месяцами отправляли Киеву для помощи ВСУ.

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УТЕЧКА ИЗ ПЕНТАГОНА - названы истинные цели слива
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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