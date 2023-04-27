Киев не может начать анонсированное контрнаступление по причине дефицита тяжёлой западной техники. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
Журналисты утверждают, что ВСУ нуждаются как минимум в сотне танков.
В материале говорится, что с момента решения Запада отправить Киеву танки фактически ему было передано порядка 200 боевых машин, причём это в лучшем случае. И лишь одну треть этих танков составляет западная техника, например, немецкие Leopard 2.
"Пройдут месяцы, прежде чем появятся первые американские основные боевые танки Abrams", — отметили журналисты.
Авторы напомнили, что ещё в декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил Запад передать Украине 300 танков.
В материале отмечается, что украинской армии для наступательных действий не хватает не только тяжёлой техники, но ещё и снарядов.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал не ожидать от контрнаступления ВСУ слишком многого. Он отметил, что западные СМИ слишком много и громко про него говорят.
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