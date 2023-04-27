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Экс-советник Кучмы Соскин: про контрнаступление — это только разговоры и обещания

1:12
Мир

Даже на фоне грязной и дождливой погоды на Украине российские войска продолжают продвигаться вперёд, в то время как положение ВСУ только ухудшилось и стало совсем тяжёлым. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: про контрнаступление — это только разговоры и обещания

Политолог обратил внимание, то то, что Запад и Киев рассказывают про готовящееся контрнаступление ВСУ, не имеет ничего общего с действительностью.

"Результаты деятельности Зеленского, правительства и парламента Украины — это полный провал. Это только разговоры про контрнаступления и прочее, а вот реальность совсем другая", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Особенно тяжело приходится украинским подразделениям, находящимся в районе Артёмовска, где продолжается продвижение ВС РФ, и не за горами тот момент, когда город будет полностью ими освобождён.

Соскин уверен, что все разговоры про контрнаступление, которое "вот-вот начнётся", когда пройдёт распутица и высохнет земля — пустые. Политолог обратил внимание, что те же самые погодные условия почему-то совсем не мешают наступать российским военным, в отличие от украинских.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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