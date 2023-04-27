Основатели "Царьграда" намерены "стереть ухмылку с лиц глобалистов"

Издание "Царьград" выпустило анонс 24-часового онлайн-марафона, который будет посвящён вариантам реализации модели многополярного мира.

Помимо главы издания Константина Малофеева своими идеями поделится известный российский философ Александр Дугин.

Авторы марафона намерены доказать, что многополярность не является "новомодной выдумкой", а естественная форма существования человечества.

"Многополярность — наличие систем с уникальными чертами на едином традиционном фундаменте, где в основе общие нравственные понятия, религиозное мировоззрение, семья и патриотизм как основные ценности, непрерывная преемственность поколений и так далее", — пишет "Царьград".

Несмотря на отчаянное сопротивление современного Запада, в издание уверены, что на смену эгоизму, вседозволенности и трансгуманизму придёт религия, нравственность и семья.

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