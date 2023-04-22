Экономист Паршев: ЦБ РФ помогает Западу бороться с экономикой России

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский Центробанк ратует за стабильность экономики РФ, но при подобном подходе развитие промышленности невозможно, заявил экономист Андрей Паршев.

Существующая процентная ставка ЦБ РФ превышает возможную прибыль отечественных производителей, что лишает их возможности брать кредиты.

"Ситуацию, когда промышленность лишена доступа к кредитам, надо ломать всеми силами. Если мы этого не сделаем, то проиграем экономическое соревнование с Западом", — пояснил Паршев в интервью изданию argumenti.ru.

Он напомнил, что таким образом регулятор пытается избавиться от возможных спекулянтов на финансовом рынке, но бороться с недобросовестными заёмщиками стоит законодательными методами, а не лишая производителей доступных кредитов.

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