ВВС Германии заявили о сопровождении российских самолётов Су-27 и Ил-20 над Балтийским морем

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили два Су-27 и разведывательный Ил-20 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили представители военно-воздушных сил страны.

"Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", — говорится в сообщении.

При этом сам инцидент в Германии назвали "перехватом". Однако, в Минобороны России не раз указывали, что российские самолёты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они не пересекают воздушные трассы, не приближаются к территориальным водам других государств и не допускают опасного сближения с воздушными судами.

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