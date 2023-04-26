Мария Захарова сравнила действия США с вредностью Шапокляк из мультфильма о Чебурашке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в действиях США отсутствует системный подход. По мнению дипломата, решения Штатов ничем не обоснованны, создаётся впечатление, что они просто хотят создать проблемы другим странам. Это, в частности, стало понятно после отказа в выдаче виз российским журналистам.

Такие действия Захарова сравнила с поведением старухи Шапокляк из советского мультфильма "Чебурашка".

"Из мультфильма я очень хорошо помню ее четверостишье, которое она пела: "Кто людям помогает — тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Вот такое впечатление, что это уже какой-то стал девиз Вашингтона", — подчеркнула Захарова.

По мнению дипломата, в США внешняя политика стала делом непрофессионалов и конъюнктурщиков.

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