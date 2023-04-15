"Иуды к Пасхе подавились зерном": Захарова высмеяла Польшу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Польшей импорта украинского зерна. По мнению дипломата, это всё, что нужно знать о зерновой сделке.

"Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, что накануне Польша ввела запрет на импорт украинского зерна. Причиной стали протесты местных фермеров. Дешёвая пшеница из Украины грозит им полным разорением.

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