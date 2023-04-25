Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео, на котором несколько наёмников из Латинской Америки показывают свои позиции и вооружение. Рядом с ними нет ни одного украинца.
"Передаём большой привет нашим подписчикам. Мы в окопах на Украине", — с гордостью заявили "солдаты удачи".
Именно страны Латинской Америки стали одним из основных поставщиков "пушечного мяса" для украинской армии. Наёмники признаются, что всю свою жизнь прожили в фавелах, поэтому им не страшно отправляться в украинские "трущобы", тем более за большие деньги.
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