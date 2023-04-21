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Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ

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Мир

Самыми жестокими наёмниками в рядах украинской армии являются азиаты. Боевики "очень любят" снимать скальпы с погибших российских солдат. Об этом заявил военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ

"Там одни головорезы. Кстати, они будут участвовать в контрнаступлении", — подчеркнул он.

Также боевик отметил зверства латиноамериканских наёмников, в особенности мексиканцев, и назвал их "настоящими индейцами без сожаления и страха". По его словам, они следуют обычаям предков и "забирают с собой кусочек" русского солдата. Японские наёмники довольно часто отрезают уши, рассказал боевик 35-й бригады.

"Желаем, чтобы как можно больше ребят вернулись домой со скальпами", — написал украинец.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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