Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Самыми жестокими наёмниками в рядах украинской армии являются азиаты. Боевики "очень любят" снимать скальпы с погибших российских солдат. Об этом заявил военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

"Там одни головорезы. Кстати, они будут участвовать в контрнаступлении", — подчеркнул он.

Также боевик отметил зверства латиноамериканских наёмников, в особенности мексиканцев, и назвал их "настоящими индейцами без сожаления и страха". По его словам, они следуют обычаям предков и "забирают с собой кусочек" русского солдата. Японские наёмники довольно часто отрезают уши, рассказал боевик 35-й бригады.

"Желаем, чтобы как можно больше ребят вернулись домой со скальпами", — написал украинец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.