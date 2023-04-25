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"Репортёр": РФ готовится к битве с США в Тихом океане

2:56
Мир

По мнению аналитиков, большая война в Тихом океане — уже практически дело решённое. Именно этот регион станет самой горячей точкой в ближайшее время, сообщает "Репортёр".

"Репортёр": РФ готовится к битве с США в Тихом океане

Этот факт настолько очевиден, что в Кремле, судя по всему, уже начали готовиться к сражениям на дальневосточных рубежах. Тем более, что Запад уже не скрываясь, заявляет о своих интересах в противодействии России и Китаю.

Не так давно бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой прямо рассказал, что нужно делать американцам для победы над неминуемым союзом Пекина и Москвы.

Также высокопоставленный отставник из "ближнего круга" даёт ключевые рекомендации для будущих кандидатов в президенты США "как загнать КНР и РФ под коврик на Тихом океане".

По сути, этой идеей в США оправдываются:

  • Очередное расширение присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе,
  • Попытки включения в состав альянса Японии, Австралии и Израиля,
  • Увеличение и так запредельных военных бюджетов США и союзников по НАТО до 5-6% ВВП,
  • Усиление помощь Тайваню и включение его в "структуры коллективной обороны".

Подобные идеи всегда могут иметь разные смыслы.

В самой Японии без энтузиазма отнеслись к перспективе вступления в НАТО, так как пришли к выводу, что этот шаг не улучшит, а наглухо испортит ситуацию в регионе. По словам профессора японского университета Мэйдзи Гакуина Такао Такахары, другие страны могут воспринять данный шаг, как военную угрозу.

Хотя, как известно, "демилитаризированная" после Второй мировой войны "страна восходящего Солнца" уже планирует создать из своих "сил обороны" настоящую армию и всё громче говорит о возвращении Курил, и т. д.

В Кремле же ответили проверкой боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ) — она проводилась с целью "проверки и наращивания способности ВМФ решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".

Открытым остаётся и вопрос Тайваня. Недавнее заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что "Альянс должен направить к Тайваньскому проливу свои Военно-морские силы" нельзя расценивать иначе, чем призыв к эскалации конфликта вокруг этого стратегического для Китая острова.

Так что, реальный союз Пекина и Москвы обусловлен прямой военной угрозой извне. А России (как и Китаю) приходится задуматься над возможностью появления "Дальневосточного фронта". Впрочем, у обоих стран есть ядерное оружие. Что это такое, Япония знает совсем не понаслышке.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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