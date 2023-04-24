Швейцарский журналист не ожидал увидеть такую Москву: горят фонари, все западные товары доступны

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Швейцарский журналист, владеющий газетой Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву и остался под огромным впечатлением от увиденного в российской столице.

Кеппель заверил, что Москва произвела на него "интересное впечатление", особенно потому, что в западной прессе про Россию пишут вещи прямо противоположные тем, которые он увидел своими собственными глазами.

Западные СМИ уверяют, что в российских городах не хватает необходимых товаров и экономика находится в упадке, сказал швейцарский журналист, однако он увидел множество открытых кафе и ресторанов, в которых масса посетителей. Российские же магазины полны товаров, покупатели ни в чём не испытывают недостатка, рассказал об увиденном Кеппель.

"Там есть все, что захочется, так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Наоборот, меня также заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита", — поделился впечатлениями журналист на своём YouTube-канале.

Помимо этого швейцарца поразило качество связи в российской столице, которое намного выше, чем в Берлине. Кроме того, Москва, по его словам, выглядит намного более светлой, чем Берлин, благодаря многочисленным горящим фонарям.

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