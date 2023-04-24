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Яков Кедми: генералы НАТО на Украине затеяли большую игру с контрнаступлением ВСУ

1:20
Мир

Израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми заявил, что генералы НАТО на территории Украины затеяли "большую игру". Все военные Североатлантического альянса являются настоящими профессионалами, поэтому они прекрасно знают, что наступление не может быть организовано без артиллерии, авиации и современных систем противовоздушной обороны.

Яков Кедми: генералы НАТО на Украине затеяли большую игру с контрнаступлением ВСУ

"А они всё время кричат про наступление. Они что, идиоты? Они не знают, что у Украины нет сил для наступления?" — подчеркнул политолог в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Запад придерживается одной стратегической цели — затянуть военные действия. Российская армия готова нанести свой главный удар, но она ждёт, когда противник провалит контрнаступление, указал Кедми. Однако не стоит исключать, что заявления Запада и Киева о готовящемся "знаковом сражении" —  всего лишь игра генералов НАТО.

"Они умеют заниматься дезинформацией. В слитых "секретных документах" ничего секретного нет. Так вкладываются дополнительные элементы, чтобы убедить Россию, что готовится наступление. Не по таким документам разведка определяет реальное положение дел", — отметил эксперт.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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