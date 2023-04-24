Глава ГУР Украины Буданов заявил о приближении "знакового сражения"

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что приближается "знаковое сражение" в новейшей истории страны.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают", — указал он в интервью РБК-Украина.

Однако более точная информация о начале этой битвы находится под грифом "Совершенно секретно", отметил глава ГУР.

У украинской армии ещё есть время, чтобы "выйти на границы 1991 года" до конца текущего года, подчеркнул Буданов. Во время контрнаступления ВСУ захватят "достаточные объёмы территории" силовым путём, считает он.

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